В Петербурге по решению суда закроют хостел в жилом доме на Васильевском острове

В Василеостровском районе Петербурга суд обязал собственника квартиры прекратить использовать ее под хостел. Прокуратура установила, что жилье в доме №15, лит. А на 12-й линии Васильевского острова сдавалось посторонним для временного проживания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хостел находился в жилом доме на Васильевском острове

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ Хостел находился в жилом доме на Васильевском острове

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

За плату постояльцам предоставляли койко-места, сейфы и Wi-Fi. При этом отдельного входа в помещение не было — посетители проходили через общую парадную. Жильцы дома жаловались на постояльцев, которые, по данным прокуратуры, нарушали общественный порядок, тишину и покой. Также жители указывали на ухудшение условий проживания.

Прокурор Василеостровского района обратился в суд с требованием прекратить незаконную деятельность. Иск удовлетворен, исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

Карина Дроздецкая