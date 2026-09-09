Резервисты будут перехватывать беспилотники FPV-дронами на подлете к Москве

В Московском военном округе (МВО) создадут отделения FPV-перехватчиков для защиты объектов инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей округа. Согласно заявлению, подразделения сформируют из резервистов.

Московский военный округ, территориальное объединение ВС РФ, дислоцируется на территории Центральной России. В состав округа входят 18 областей ЦФО и Москва.

«Принято решение о формировании специализированных отделений FPV-перехватчиков из состава резервистов», — заявили в МВО.

Там пояснили, что подразделения должны будут оперативно перехватывать БПЛА с помощью высокоскоростных FPV-дронов. Последние уже зарекомендовали себя как эффективное средство борьбы с угрозами в воздухе, подчеркнули в МВО. Сейчас ведется переподготовка инструкторского состава из числа военнослужащих с боевым опытом.

После завершения подготовки инструкторов стартует обучение резервистов, заключивших контракт с Минобороны РФ, добавили в МВО.

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