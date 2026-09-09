Исследование ВШЭ показало низкую готовность людей проверять медицинские утверждения

Ученые Лаборатории социальной и когнитивной информатики НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург выяснили, что участники исследования проверяли медицинские утверждения в интернете лишь в 5,5% случаев. Результаты масштабного эксперимента опубликованы в международном научном журнале Journal of Health Communication, рассказали «Ъ Северо-Запад» в университете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ученые ВШЭ выяснили, что люди проверяют медицинскую информацию лишь в 5,5% случаев

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Ученые ВШЭ выяснили, что люди проверяют медицинскую информацию лишь в 5,5% случаев

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По данным ВОЗ, во время пандемии от 19% до 29% публикаций о коронавирусе в социальных сетях содержали некорректную информацию. В материалах о вакцинации искажения встречались примерно в каждой второй публикации. Аналогичная проблема возникает при работе с нейросетями, которые обучаются на общедоступных материалах из интернета.

«С ложной информацией мы сталкиваемся постоянно, но цена медицинской дезинформации особенно высока. Поэтому наша лаборатория решила узнать: станут ли люди проверять медицинские материалы в интернете, если им дать такую возможность, и поможет ли им это отличить правду от лжи?» — рассказала профессор департамента социологии, заведующая Лабораторией социальной и когнитивной информатики НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Елена (Олеся) Кольцова.

По словам кандидата филологических наук, заместителя заведующей лабораторией Елены Артеменко, интернет, а особенно большие языковые модели и ИИ-агенты, все чаще выступают в качестве экспертов, к которым люди обращаются по вопросам здоровья. Поэтому важно понимать, насколько навыки работы с информацией помогают пользователям избегать ошибок.

В масштабном эксперименте участвовали сотрудники НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург и партнер проекта, кандидат биологических наук Максим Терпиловский. На специальном сайте исследователи собрали 1843 респондента. Мужчины составили 43% участников, женщины — 57%. Средний возраст испытуемых составил 43 года.

Почти у половины участников было высшее образование — 43%. Из них 8% имели образование в области медицины, еще 6% — в сфере медиа.

Участникам предложили оценить достоверность 30 утверждений о вакцинации, витаминах, ГМО, здоровом образе жизни и альтернативной медицине. При этом респондентам разрешили самостоятельно искать информацию в интернете и проверять полученные сведения.

Система фиксировала время, необходимое для ответа, и переходы между вкладками браузера. Если участник покидал страницу с заданием и вскоре возвращался, исследователи предполагали, что он мог проверять информацию с помощью поисковика.

«Самый неприятный, хотя и вполне ожидаемый для нас результат эксперимента — люди практически ничего не пытались выяснить. Мы специально создали условия, в которых можно было совершенно свободно выйти в сеть и навести справки, но участники делали это только в 5,5 % случаев.

Матвей Николаев