Силовики задержали убийцу ульяновского авторитета Хобота спустя 26 лет

Силовики в Ульяновске задержали мужчину, убившего гендиректора фирмы по продаже автомобилей Валерия Хабатулина в 2000 году. Его обвинили в наемном убийстве по предварительному сговору и незаконном обороте взрывчатки. Засвияжский районный суд отправил мужчину под стражу, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МВД России Фото: МВД России

Бывший тяжелоатлет Валерий Хабатулин был криминальным авторитетом, имел прозвище Хобот. В конце 1990-х годов он контролировал сбыт автомобилей «УАЗ» и считался теневым членом совета директоров автозавода. Также Хабатулин спонсировал команду автогонщиков.

Убийство произошло на бульваре Хо Ши Мина в Ульяновске. По версии следствия, знакомые Валерия Хабатулина хотели устранить конкурента по автобизнесу и заказали его убийство. 21 декабря 2000 года злоумышленник подкараулил жертву у его дома и застрелил в голову. Затем киллер скрылся, следов на месте ЧП не оказалось.

Следователи после повторного изучения улик установили свидетеля, который ранее боялся давать показания. На допросе он рассказал о потенциальном убийце — 49-летнем жителе Ульяновска. 8 сентября мужчину задержали при поддержке бойцов Росгвардии. Силовики провели обыски в квартире и гараже злоумышленника, во время которых обнаружили и изъяли гранату и взрыватель к ней. Также следствие установило заказчиков убийства: двух предпринимателей, один из которых с 2002 года числится пропавшим без вести, а второй погиб в 2012 году.

Никита Черненко