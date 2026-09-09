Reuters: DeepSeek готовится к выходу на IPO

Китайский стартап DeepSeek нанял брокерскую компанию CITIC Securities для подготовки к первичному размещению акций (IPO). Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает агентство Reuters. По данным источников, IPO, подготовка к которому начнется уже в этом году, пройдет на бирже STAR Market в Шанхае, где размещаются в основном технологические компании.

Как отмечают источники агентства, компания намерена привлечь средства для финансирования разработок в сфере ИИ. Кроме того, это позволит ей удерживать талантливых исследователей, которых могут переманить конкуренты, например, ByteDance и Xiaomi. Время размещения, его потенциальный объем и возможная оценка компании в рамках IPO пока не называются.

В июне 2026 года DeepSeek привлекла около $7,4 млрд в ходе очередного раунда финансирования, по итогам которого она была оценена более чем в $50 млрд. По данным Reuters, стартап планирует еще один раунд финансирования, и оценка компании может вырасти до $75 млрд.

Алена Миклашевская