Стив Уиткофф заработал $107 млн на криптовалютных проектах

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в 2025 году получил $107 млн через холдинговую компанию, которая владеет его долей в криптовалютном стартапе World Liberty Financial. Проект был запущен в 2024 году, а его соучредителями числятся семья Дональда Трампа и сын господина Уиткоффа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спецпосланник президента США Стив Уиткофф

Фото: пресс-служба президента РФ Спецпосланник президента США Стив Уиткофф

Фото: пресс-служба президента РФ

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на опубликованную декларацию, господин Уиткофф не раскрыл доход от продажи токенов в World Liberty Financial LLC. Стоимость же своих активов за год он оценил в $408,7 млн. Отмечается, что в 2024 году господин Уиткофф получил $34 млн через тот же холдинг, в структуру которого входят различные проекты недвижимости, гольф-клубы и отели.

В феврале 2026 года представитель World Liberty Financial в комментарии The Washington Post (WP) подчеркнул, что Дональд Трамп и Стив Уиткофф не имеют никакого отношения к деятельности компании с момента инаугурации, поскольку хотят избежать потенциального конфликта интересов между их работой в администрации и предпринимательской деятельностью.

За несколько дней до вступления на пост президента состоялась сделка по продаже 49% доли компании инвесторам из ОАЭ. В покупке также участвовал и шейх Тахнун бин Зайед аль-Нахайян — советник по национальной безопасности ОАЭ и член королевской семьи. Сумма сделки составила не менее $500 млн.

Осенью 2025 года господин Уиткофф, прежде всего известный как застройщик и партнер Дональда Трампа по игре в гольф, продал долю в своей компании The Witkoff Group LLC за $120 млн. World Liberty Financial — криптовалютная компания, которая выпускает токен WLFI и стейблкоин USD1, с которыми пользователи могут проводить сделки.