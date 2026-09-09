В Кваркенском районе Оренбуржья эвакуировали граждан из-за ландшафтного пожара

В Кваркенском районе правоохранители обеспечивали безопасность и эвакуировали граждан из-за пожара. Об этом сообщает полиция Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В ведомстве отмечают, что полицейские также обеспечивали беспрепятственный проезд пожарной техники, помогали в ликвидации огня, а также последствий пожара. В ведомство поступило сообщение о возгорании сухой травы на корню в 5 км от поселка Октябрьский.

В настоящее время угрозы населенному пункту нет, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Оренбуржье ввели особый противопожарный режим с 9 сентября по 9 октября. В Новоорском районе вводили временное ограничение движения на участке трассы «Новоорск — Адамовка» с 43-го по 46-й км из-за сильной задымленности на фоне сложной обстановки с пожарами в регионе. В Беляевском районе сегодня, 9 сентября, ликвидировали ландшафтный пожар.

Руфия Кутляева