В Новоорском районе Оренбургской области перекрывали дорогу из-за задымленности от пожаров

В Новоорском районе сотрудники Госавтоинспекции вводили временное ограничение движения на участке трассы «Новоорск — Адамовка» с 43-го по 46-й км. Причиной стала сильная задымленность, возникшая на фоне сложной обстановки с пожарами в регионе. Об этом сообщает областное УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД Оренбургской области Фото: УМВД Оренбургской области

Для предотвращения аварий полицейские обеспечили контроль за соблюдением порядка на месте и организовали взаимодействие с другими службами. В настоящее время участок дороги открыт для проезда.

Ранее в нескольких районах Оренбуржья начались крупные ландшафтные пожары. В результате пострадал один человек. К тушению огня подключили силы и средства из соседних регионов.

В настоящее время ликвидирован пожар в Беляевском районе Оренбургской области.

Яна Вежлева