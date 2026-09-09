В Беляевском районе Оренбуржья ликвидировали ландшафтный пожар
В Беляевском районе ликвидировали ландшафтный пожар. К тушению привлекалась авиация. Вертолет Ми-8 совершил пять сбросов воды, вылив 9 тонн воды.
Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ
Самолет Ил-76 сбросил на очаги пожара 42 тонны воды. Об этом сообщает МЧС Оренбургской области.
В министерстве отмечают, что тушение осложняла сухая ветреная погода. Жители поселка Бурлыкский и села Красноуральск были эвакуированы. В ликвидации пожара участвовали 260 человек и 60 единиц техники.
Ранее сообщалось, что в Беляевском районе в результате ландшафтного пожара пострадал местный житель. В Оренбуржье привлекли авиацию и силы соседних регионов, чтобы потушить ландшафтный пожар. Наиболее сложная обстановка наблюдалась в Кувандыкском округе, а также в Кваркенском, Новоорском и Беляевском районах.