В Беляевском районе Оренбуржья ликвидировали ландшафтный пожар

В Беляевском районе ликвидировали ландшафтный пожар. К тушению привлекалась авиация. Вертолет Ми-8 совершил пять сбросов воды, вылив 9 тонн воды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Самолет Ил-76 сбросил на очаги пожара 42 тонны воды. Об этом сообщает МЧС Оренбургской области.

В министерстве отмечают, что тушение осложняла сухая ветреная погода. Жители поселка Бурлыкский и села Красноуральск были эвакуированы. В ликвидации пожара участвовали 260 человек и 60 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Беляевском районе в результате ландшафтного пожара пострадал местный житель. В Оренбуржье привлекли авиацию и силы соседних регионов, чтобы потушить ландшафтный пожар. Наиболее сложная обстановка наблюдалась в Кувандыкском округе, а также в Кваркенском, Новоорском и Беляевском районах.

Руфия Кутляева