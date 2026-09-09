В Оренбуржье ввели особый противопожарный режим до 9 октября

С 9 сентября по 9 октября на всей территории Оренбургской области действует особый противопожарный режим. Как сообщили в региональном управлении МЧС, в этот период запрещены посещение лесов, разведение открытого огня на землях лесного фонда и сельхозназначения, а также использование мангалов и других сооружений для приготовления пищи на огне и углях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Ограничения вводятся на фоне сложной пожароопасной обстановки, которая складывается в регионе с 7 сентября.

Ранее «Ъ-Волга» писал, что в Беляевском районе был ликвидирован крупный ландшафтный пожар. Для его тушения привлекалась авиация — вертолет Ми-8 совершил пять сбросов, вылив 9 тонн воды. Работы осложнялись, как заявляли сами спасатели, из-за сухой и ветреной погоды. 13 жителей поселка Бурлыкский и села Красноуральск были эвакуированы в местный ПВР. Всего в ликвидации пожара участвовали 260 человек и 60 единиц техники.

Яна Вежлева