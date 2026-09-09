Дональд Трамп подарил своей секретарше $45 тысяч

Президент США Дональд Трамп сделал денежные подарки своим четырем ближайшим помощникам в Белом доме. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на ежегодную финансовую отчетность сотрудников администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп и его исполнительный ассистент Натали Харп

Фото: Mark Schiefelbein / AP Президент США Дональд Трамп и его исполнительный ассистент Натали Харп

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Как следует из отчетности, исполнительный ассистент президента США Натали Харп получила от Дональда Трампа $45 тыс. По данным американских СМИ, Натали Харп везде сопровождает Дональда Трампа и носит с собой портативной принтер, чтобы в любой момент иметь возможность распечатать для президента статьи из газет и посты из соцсетей.

Такую же сумму получили советник Дональда Трампа по коммуникациям Марго Мартин, которая также постоянно сопровождает президента в поездках, и замдиректора по обеспечению работы Овального кабинета Чемберлен Харрис. Подарок в размере $20 тыс. получил один из самых преданных соратников Дональда Трампа еще со времен его первого президентского срока — Уолт Наута. Сейчас господин Наута является директором по обеспечению работы Овального кабинета. Натали Харп, Марго Мартин и Чемберлен Харрис зарабатывают по $150 тыс. в год, Уолт Наут — $175 тыс.

В Белом доме уже прокомментировали опубликованную СМИ информацию. Представители администрации заявили, что у Дональда Трампа есть «многолетняя традиция дарить подарки людям из своего окружения, включая сотрудников и помощников, как в правительстве, так и в свое время в бизнесе». Они подчеркнули, что подаренные деньги «никак не связаны с официальными государственными обязанностями» этих сотрудников. По их словам, «подарки были сделаны господином Трампом как частным лицом и поэтому не нарушают этические стандарты государственной службы».

Алена Миклашевская