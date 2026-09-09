Суд ЕС отклонил иск Венгрии против использования российских активов для Украины

Генеральный суд Евросоюза отклонил иск Венгрии, которая оспаривала решение направить доходы от замороженных российских активов на военную помощь Украине. В инстанции посчитали, что не имеют юрисдикции рассматривать этот вопрос, поскольку он напрямую связан с политическими решениями, основанными на общей внешней политике и политике безопасности ЕС.

Венгрия обжаловала решение комитета Европейского фонда мира (EPF) от 21 июня 2024 года, который выделил первый транш из замороженных российских активов для поддержки ВСУ. Будапешт утверждал, что при принятии этого решения были нарушены правила голосования, а также принципы равенства стран и верховенства права. При этом Венгрия воздержалась от голосования по распределению средств и была исключена из процедуры постановки этого вопроса.

Суд напомнил, что EPF был создан Советом ЕС в 2021 году для финансирования мер в области общей внешней политики и безопасности. Решение о выделении средств на военную технику для Украины суд расценил как политический и стратегический выбор, который не подлежит рассмотрению судами ЕС.

После начала спецоперации на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили около €300 млрд российских активов. Большая часть средств хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Бельгия наложила вето на использование денег, поскольку не хочет в одиночку брать на себя риски их возможного возвращения России. При этом ЕС уже частично финансировал Украину за счет замороженных российских средств. С 2024 года страны сообщества несколько раз выплачивали Киеву проценты по денежным остаткам. Первый транш на €6,6 млрд состоялся в мае 2026 года.