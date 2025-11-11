В театре Новоуральска поставили мюзикл «Скованные одной цепью» про свердловский рок

Театр музыки драмы и комедии в Новоуральске поставил мюзикл «Скованные одной цепью», посвященный свердловским рокерам. Автор либретто, композитор, аранжировщик — основатель рок-группы «Урфин Джюс» Александр Пантыкин, режиссер — Дмитрий Отяковский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Театр музыки, драмы и комедии в Новоуральске

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Театр музыки, драмы и комедии в Новоуральске

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как рассказал на пресс-конференции господин Пантыкин, премьера состоялась 8 и 9 ноября. «Мюзикл написан по моим дневникам. Сначала я хотел отказаться от этой работы, мне показалась нерешаемой задача написать мюзикл по истории уральского рока. Но потом пришел домой, открыл дневники и нашел в них очень много сцен именно для мюзикла»,— отметил он.

По его словам, на премьере присутствовал лидер группы «Наутилус Помпилиус» Вячеслав Бутусов. «Я вам скажу честно, для него это было огромным событием. Он сказал, что в меня вселился Шостакович»,— поделился господин Пантыкин.

Действие мюзикла охватывает период с 1980 года, когда прошел первый рок-фестиваль Свердловского архитектурного института, до 1986 года, когда был образован свердловский рок-клуб. В центре сюжета музыкант Алекс, который создал свой ансамбль и мечтает стать рок-звездой. «Это собирательный образ, в котором есть мои черты, Бутусова, других лидеров рок-групп»,— объяснил Александр Пантыкин. Для мюзикла были переделаны многие песни групп свердловского рок-клуба.

Господин Пантыкин не исключил, что спектакль будет показан в Екатеринбурге. «Мне уже позвонили из других музыкальных театров с просьбой дать материал послушать. Есть шанс, что мюзикл появится в репертуаре в театрах Екатеринбурга или столиц»,— добавил он.

В честь 40-летия свердловского рок-клуба в Екатеринбурге 2026 год объявлен Годом уральского рока. Объединение было создано 16 марта 1986 года и просуществовало до 1991 года. В него входили такие группы, как «Чайф», «Наутилус Помпилиус», «Настя», «Агата Кристи», «Урфин Джюс», «Смысловые галлюцинации». В течение 2026 года в Екатеринбурге будут проходить тематические концерты, лекции, выставки, экскурсии, квартирники в барах, спектакли.

Николай Яблонский