В Оренбуржье к тушению ландшафтных пожаров привлекли авиацию и силы соседних регионов

В Оренбургской области сохраняется напряженная ситуация с ландшафтными пожарами — в шести муниципальных образованиях введен режим повышенной готовности. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Кувандыкском округе, а также в Кваркенском, Новоорском и Беляевском районах. Об этом сообщает губернатор Евгений Солнцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Для ликвидации возгораний задействованы подразделения ГУ МЧС России по Оренбургской области, муниципальные и региональные расчеты. Осложняет работу сильный степной ветер: из-за него огонь стремительно распространяется по полям и сухой траве.

К тушению привлечена авиация — в работах участвуют самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8. Кроме того, на помощь Оренбуржью прибыли две аэромобильные группировки из Самарской и Ульяновской областей.

На данный момент угрозы для населения нет. Власти призывают жителей в случае объявления превентивной эвакуации строго следовать рекомендациям — это необходимо для обеспечения безопасности.

Георгий Портнов