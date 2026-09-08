В Оренбуржье зафиксирован первый пострадавший в результате ландшафтного пожара

В Беляевском районе Оренбургской области в результате ландшафтного пожара пострадал местный житель, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Мужчина получил ожоги и в настоящее время находится под наблюдением врачей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», пожар в Беляевском районе продолжается второй день. В Оренбургской области сохраняется напряженная обстановка: режим повышенной готовности введен сразу в шести муниципалитетах. Наиболее сложная ситуация сложилась в Кувандыкском округе, Кваркенском, Новоорском и Беляевском районах, сообщил губернатор Евгений Солнцев.

К тушению привлечены подразделения МЧС, а также муниципальные и областные расчеты. Из-за сильного степного ветра огонь быстро распространяется по сухой траве и полям. Для ликвидации огня была задействована авиация — самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8. На помощь Оренбуржью прибыли аэромобильные группировки из Самарской и Ульяновской областей.

Яна Вежлева