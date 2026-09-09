ОмГТУ объявил тендер на снос недостроенного межвузовского центра

Омский государственный технический университет (ОмГТУ) объявил тендер на снос недостроенного здания межвузовского центра. Стартовая цена контракта составила 7 млн руб.

Заявки на участие в торгах принимаются до 16 сентября, указывается на портале госзакупок. Срок сдачи работ установлен в течение 45 дней.

Объект располагается в районе главного корпуса вуза. Планы по реализации этого проекта появились в 1987 году по решению Первомайского райисполкома. Его реализация должна была вестись на долевой основе. Разрешение на возведение центра ОмГТУ получил в 1991 году, однако впоследствии строительство было заморожено со степенью готовности 3,4%.

В 2021 году несущие конструкции постройки признали непригодными для завершения строительства. В ноябре 2022-го по итогам заседания наблюдательного совета ОмГТУ было принято решение о сносе здания.

Александра Стрелкова