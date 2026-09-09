Умер сооснователь малой авиации Югры Александр Лушаков

В возрасте 65 лет умер Александр Лушаков — сооснователь малой авиации Сургута и Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра), передает «СургутИнформ-ТВ». Он также повлиял на развитие телевидения в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Александр Лушаков более 10 лет занимал пост заместителя гендиректора «СургутИнформ-ТВ» и занимался техническим перевооружением телекомпании. При его участии организовывались прямые трансляции чемпионатов и Кубков мира по биатлону и другие крупные проекты. В 2009 году вместе он с тогдашним гендиректором «СургутИнформ-ТВ» и бизнесменом Евгением Барсовым занялся развитием малой авиации в Сургуте — благодаря этому в городе появился аэродром «Боровая».

Простятся с господином Лушаковым 10 сентября в 10:30 в Лазаревской церкви Чернореченского кладбища.

Ирина Пичурина