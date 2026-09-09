Томича оштрафуют за незаконный полет на аэростате

В Томской области пилота аэростата привлекли к административной ответственности за несанкционированный полет. По ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства) ему грозит штраф до 50 тыс. руб., сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, в июле 2026 года местный житель провел взлет на аэростате недалеко от села Тимирязевское под Томском в воздушном пространстве класса «G». При этом он не уведомил органы обслуживания воздушного движения.

Как писал «Ъ-Сибирь», в апреле этого года в Красноярском крае пилота теплового аэростата привлекли к административной ответственности за незаконный полет.

Александра Стрелкова