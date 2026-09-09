В пяти округах Кузбасса ввели режим повышенной готовности из-за медведей

Медвежата остаются с матерью продолжительное время, обычно 2 года, а иногда и до 3–4 лет, осваивая навыки выживания; этот срок может варьироваться в зависимости от вида и региона, так как медведи учатся искать пищу, защищаться и строить берлоги

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