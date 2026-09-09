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В пяти округах Кузбасса ввели режим повышенной готовности из-за медведей

На территории пяти округов Кемеровской области введен режим повышенной готовности из-за участившихся выходов медведей к местным жителям. Об этом «РИА Новости» сообщил министр лесного комплекса и охотничьего хозяйства региона Евгений Бойко.

Речь идет о Калтанском, Осинниковском, Прокопьевском городских округах, Таштагольском и Междуреченском муниципальных округах.

Как писал “Ъ”, за последнее время в Сибири было зарегистрировано несколько случаев нападения медведей на людей. В Кузбассе в конце августа участковый застрелил напавшего на пенсионерку хищника.

Александра Стрелкова

Фотогалерея

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Медведь — один из символов России, он был выбран в качестве официального символа летних Олимпийских игр 1980 года в Москве

Медведь — один из символов России, он был выбран в качестве официального символа летних Олимпийских игр 1980 года в Москве

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

Бурые медведи обычно селятся в лиственных и хвойных лесах, но некоторые подвиды обитают в горных или болотистых регионах

Бурые медведи обычно селятся в лиственных и хвойных лесах, но некоторые подвиды обитают в горных или болотистых регионах

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

Самые распространенные — бурые медведи: по данным на 2024 год, их насчитывалось свыше 296,1 тыс.

Самые распространенные — бурые медведи: по данным на 2024 год, их насчитывалось свыше 296,1 тыс.

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

Медведи всеядны. Большую часть рациона составляют растительные корма, но для накопления жира на зиму предпочитают ягоды, рыбу, шишки.

Медведи всеядны. Большую часть рациона составляют растительные корма, но для накопления жира на зиму предпочитают ягоды, рыбу, шишки.

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

Рост взрослого бурого медведя в России в холке достигет 100-130 см, а в длину — до 2.4 м (камчатский подвид) и весят до 400-500кг

Рост взрослого бурого медведя в России в холке достигет 100-130 см, а в длину — до 2.4 м (камчатский подвид) и весят до 400-500кг

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

Несмотря на грозный вид, при встрече с человеком медведи обычно убегают, но не всегда. Исключения составляют те случаи, когда медведица защищает медвежат, когда медведь почуял запах еды, а также во время летнего гона

Несмотря на грозный вид, при встрече с человеком медведи обычно убегают, но не всегда. Исключения составляют те случаи, когда медведица защищает медвежат, когда медведь почуял запах еды, а также во время летнего гона

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

Средняя продолжительность жизни в дикой природе составляет 15–25 лет. В неволе хищники живут значительно дольше – от 30 до 40 лет

Средняя продолжительность жизни в дикой природе составляет 15–25 лет. В неволе хищники живут значительно дольше – от 30 до 40 лет

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

Несмотря на большие размеры и массу, бурые медведи способны передвигаться почти бесшумно, а во время бега могут развить скорость до 60 км/ч

Несмотря на большие размеры и массу, бурые медведи способны передвигаться почти бесшумно, а во время бега могут развить скорость до 60 км/ч

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

Подготовка к спячке у косолапых начинается еще в конце лета. Медведь интенсивно нагуливает подкожный жир, употребляя в пищу все, что может отыскать.

Подготовка к спячке у косолапых начинается еще в конце лета. Медведь интенсивно нагуливает подкожный жир, употребляя в пищу все, что может отыскать.

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

Бурые медведи никогда не образуют пары и не живут семействами. Зверь ведет одиночный образ жизни. Большие скопления медведей наблюдаются лишь в местах массового хода и нереста лососей

Бурые медведи никогда не образуют пары и не живут семействами. Зверь ведет одиночный образ жизни. Большие скопления медведей наблюдаются лишь в местах массового хода и нереста лососей

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

В России численность бурого медведя за последние 30 лет увеличилась в 2,3 раза. В Дальневосточном федеральном округе обитает до 120,3 тыс. медведей. Больше всего их в Камчатском и Хабаровском краях – около 25 тыс. особей в каждом из регионов

В России численность бурого медведя за последние 30 лет увеличилась в 2,3 раза. В Дальневосточном федеральном округе обитает до 120,3 тыс. медведей. Больше всего их в Камчатском и Хабаровском краях – около 25 тыс. особей в каждом из регионов

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

Медвежата остаются с матерью продолжительное время, обычно 2 года, а иногда и до 3–4 лет, осваивая навыки выживания; этот срок может варьироваться в зависимости от вида и региона, так как медведи учатся искать пищу, защищаться и строить берлоги

Медвежата остаются с матерью продолжительное время, обычно 2 года, а иногда и до 3–4 лет, осваивая навыки выживания; этот срок может варьироваться в зависимости от вида и региона, так как медведи учатся искать пищу, защищаться и строить берлоги

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

Считается, что даже самые агрессивные самцы не сравнятся с медведицей, защищающей своих детенышей

Считается, что даже самые агрессивные самцы не сравнятся с медведицей, защищающей своих детенышей

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

Всего в России встречаются три вида медведей: бурый, белый и гималайский

Всего в России встречаются три вида медведей: бурый, белый и гималайский

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

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Медведь — один из символов России, он был выбран в качестве официального символа летних Олимпийских игр 1980 года в Москве

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Бурые медведи обычно селятся в лиственных и хвойных лесах, но некоторые подвиды обитают в горных или болотистых регионах

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Самые распространенные — бурые медведи: по данным на 2024 год, их насчитывалось свыше 296,1 тыс.

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Медведи всеядны. Большую часть рациона составляют растительные корма, но для накопления жира на зиму предпочитают ягоды, рыбу, шишки.

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Рост взрослого бурого медведя в России в холке достигет 100-130 см, а в длину — до 2.4 м (камчатский подвид) и весят до 400-500кг

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Несмотря на грозный вид, при встрече с человеком медведи обычно убегают, но не всегда. Исключения составляют те случаи, когда медведица защищает медвежат, когда медведь почуял запах еды, а также во время летнего гона

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Средняя продолжительность жизни в дикой природе составляет 15–25 лет. В неволе хищники живут значительно дольше – от 30 до 40 лет

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Несмотря на большие размеры и массу, бурые медведи способны передвигаться почти бесшумно, а во время бега могут развить скорость до 60 км/ч

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Подготовка к спячке у косолапых начинается еще в конце лета. Медведь интенсивно нагуливает подкожный жир, употребляя в пищу все, что может отыскать.

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Бурые медведи никогда не образуют пары и не живут семействами. Зверь ведет одиночный образ жизни. Большие скопления медведей наблюдаются лишь в местах массового хода и нереста лососей

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

В России численность бурого медведя за последние 30 лет увеличилась в 2,3 раза. В Дальневосточном федеральном округе обитает до 120,3 тыс. медведей. Больше всего их в Камчатском и Хабаровском краях – около 25 тыс. особей в каждом из регионов

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Медвежата остаются с матерью продолжительное время, обычно 2 года, а иногда и до 3–4 лет, осваивая навыки выживания; этот срок может варьироваться в зависимости от вида и региона, так как медведи учатся искать пищу, защищаться и строить берлоги

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Считается, что даже самые агрессивные самцы не сравнятся с медведицей, защищающей своих детенышей

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Всего в России встречаются три вида медведей: бурый, белый и гималайский

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

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