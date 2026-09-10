Сегодня исполняется 78 лет народному артисту РФ Игорю Костолевскому

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Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Игорь Костолевский

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Его поздравляет режиссер, продюсер Ольга Беляева:

— Дорогой Игорь Матвеевич! От всей души поздравляю Вас с днем рождения! Для меня было огромным счастьем работать с Вами над картиной «Каждый мечтает о собаке». Я искренне благодарна судьбе за то, что она подарила мне возможность пригласить на роль Артиста с таким редким сочетанием внешней и внутренней красоты. Вы — настоящий Мастер, который всегда ставит перед собой высочайшую планку и блестяще справляется с любой творческой задачей. Я навсегда сохраню в своем сердце самые теплые воспоминания о съемках. Желаю Вам неиссякаемого запаса сил, бодрости духа и крепкого здоровья. Пусть Ваша жизнь будет наполнена искренней любовью близких, уважением коллег и бесконечной благодарностью преданных поклонников!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»