В Кузбассе рассмотрят возможность расширения сетей АЗС из-за возникших очередей

Власти Кемеровской области рассмотрят возможность расширения сетей АЗС на территории региона. В ряде муниципалитетов фиксируются очереди из-за недостаточного количества автозаправочных станций, сообщает пресс-служба правительства Кузбасса.

«Главам муниципалитетов необходимо проанализировать количество и достаточность автозаправочных станций, их расположение на территориях. В свою очередь топливные компании должны представить предложения по расширению розничной сети»,— пояснил губернатор Илья Середюк в ходе заседания штаба по мониторингу за топливным рынком.

В случае принятия соответствующего решения власти планируют выделять новые участки для топливных компаний под строительство АЗС. К настоящему моменту в Кемеровской области действуют 375 автозаправочных станций.

На прошлой неделе в ходе прямого эфира господин Середюк сообщил о том, что в регионе возникают перебои с поставками топлива. Как писал «Ъ-Сибирь», в июле власти Кузбасса направили обращения в ФАС и прокуратуру по факту выявленных случаев завышения цен на топливо на АЗС региона. На тот момент цены на дизельное топливо в отдельных случаях достигали 130 руб. за литр.

Александра Стрелкова