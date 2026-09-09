«Красноярская технологическая долина» готовит инфраструктуру для резидентов с инвестициями свыше 9 млрд рублей

К 2028 году число резидентов особой экономической зоны «Красноярская технологическая долина» увеличится до десяти. Как сообщили в пресс-службе регионального министерства промышленности и торговли, в течение ближайших двух лет к шести действующим участникам присоединятся четыре новых инвестора с совокупным объемом вложений свыше 9 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На подготовку инженерной инфраструктуры для новых резидентов направлено 190 млн руб. из бюджета, сообщил руководитель управляющей компании ОЭЗ Евгений Афанасьев. По его словам, на площадке уже начались строительно-монтажные работы.

Сейчас на территории ОЭЗ базируются шесть резидентов: производитель легкосплавных литых колесных дисков «Сибирские алюминиевые диски», предприятие по выпуску материалов для высокоскоростных магистралей «Сибирский профиль», завод по производству оборудования для горняков и металлургов «Спецтехномаш», производитель горно-шахтной техники «Хенкон Сибирь», производитель металлических конструкций «Красмонтаж» и переработчик отходов алюминиевой промышленности «Феникс».

Участникам ОЭЗ доступен ряд налоговых преференций: резиденты на 10 лет освобождаются от уплаты налога на имущество и налога на прибыль в региональной части бюджета, а также получают нулевую ставку по земельному налогу на первые пять лет. Кроме того, инвесторы смогут ввозить производственные линии в режиме свободной таможенной зоны без уплаты импортных пошлин и НДС.

Соглашение о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) «Красноярская технологическая долина» было подписано Минэкономразвития РФ, правительством края и мэрией Красноярска в 2021 году. Тогда же сообщалось, что красноярский проект является самым масштабным в России как по охвату территории, так и по объему инвестиций. До 2030 года инвестиции в ОЭЗ региона оценивались в 18,5 млрд руб.

Лолита Белова