Кассационный суд оставил в силе приговор по делу красноярской секты Виссариона

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (Кемерово) оставил без удовлетворения жалобы на приговор по делу руководителя и основателя «Церкви последнего завета» Сергея Торопа (Виссарион) и его сподвижников Вадима Редькина и Владимира Ведерникова. Теперь защита намерена обратиться в Верховный суд РФ, сообщил Telegram-канал защиты фигурантов «Дела Виссариона».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Тороп (Виссарион) (справа)

Фото: Станислав Денисенко / Коммерсантъ Сергей Тороп (Виссарион) (справа)

Фото: Станислав Денисенко / Коммерсантъ

Приговор по этому делу суд в Новосибирске вынес в июне 2025 года. Всех троих признали виновными в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами (ч. 1 ст. 239 УК РФ) и причинением вреда здоровью различной степени тяжести (ст. 111 и ст. 112 УК РФ). Сергей Тороп и Владимир Ведерников получили по 12 лет, Вадим Редькин — на год меньше. Кроме того, их обязали выплатить потерпевшим 40 млн руб. компенсации. В декабре прошлого года, после вступления приговора в силу, осужденных этапировали в колонии Красноярского края и Иркутской области.

Согласно материалам дела, в начале 1990-х годов Сергей Тороп, взявший себе имя Виссарион, и его соратники Вадим Редькин и Владимир Ведерников создали на юге Красноярского края религиозную организацию, насчитывающую свыше 5 тыс. последователей. В 1995 году организация получила название «Церковь последнего завета» и была зарегистрирована в министерстве юстиции. Главными целями основателей учения были управление людьми и извлечение прибыли за счет привлечения денег адептов и их безвозмездного труда, пришло к выводу следствие.

В сентябре 2020 года руководителей организации задержали и доставили в Новосибирск. В деле говорится, что 16 последователям учения был причинен моральный вред, шести — тяжкий вред здоровью, одному — вред средней тяжести. Никто из фигурантов расследования вину не признал.

Михаил Кичанов