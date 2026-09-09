На Урале будут судить подростка за фотосъемку объектов для совершения диверсии

В Свердловской области пресекли попытку подготовки диверсии, в ходе которой подросток в мае по заданию куратора сфотографировал стратегические объекты в Камышловском районе, передает Telegram-канал «Антитеррор Урал». Полученные снимки и координаты были переданы неизвестному для разрушения или повреждения этих сооружений в дальнейшем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В отношении подростка расследовалось уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии, совершенной организованной группой). Оно передано в суд.

По версии следствия, подростка завербовали в соцсетях под предлогом легкого заработка. Помимо выполнения собственных заданий, подросток пытался привлечь к съемке объектов за деньги своих сверстников. Однако его предложения были отвергнуты, а информация о попытке вербовки была передана в правоохранительные органы.

Реализовать преступный замысел по организации диверсии не удалось — противоправная деятельность была своевременно пресечена сотрудниками УФСБ по Свердловской области.

Ирина Пичурина