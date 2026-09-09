В Ленобласти задержали двух подозреваемых в похищении мужчины у Мурино

В Ленинградской области задержали двух мужчин, которых подозревают в похищении человека у города Мурино Всеволожского района. У них изъяли мобильные телефоны и пневматический пистолет, сообщили 9 сентября в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, пишет 47news.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полиция задержала двух подозреваемых в похищении мужчины и вывозе его в лес под Мурино

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Полиция задержала двух подозреваемых в похищении мужчины и вывозе его в лес под Мурино

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Задержанным 20 и 23 года. По данным полиции, младший из них ранее привлекался к уголовной ответственности.

По предварительной информации, мужчины могут быть сообщниками двух человек, которые в декабре прошлого года напали на мужчину возле дома №5 на улице Апрельской. Угрожая пистолетом, злоумышленники посадили его в автомобиль и вывезли в лес в районе Мурино. У потерпевшего отобрали мобильный телефон стоимостью более 130 тыс. рублей и 44,1 тыс. рублей наличными.

Изначально полиция возбудила уголовное дело по факту разбоя. Позднее обстоятельства принудительной поездки стали основанием для возбуждения дела о похищении человека. Один из фигурантов остается под стражей.

В отношении одного из задержанных также возбудили два уголовных дела о незаконном приобретении, хранении и изготовлении самодельного оружия.

Матвей Николаев