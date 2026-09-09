Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Невском районе Петербурга при пожаре эвакуировали восемь человек

В Невском районе Санкт-Петербурга утром 9 сентября произошел пожар в четырехкомнатной квартире. Из здания эвакуировали восемь человек, в том числе двух детей, сообщили в городском ГУ МЧС.

В Петербурге при пожаре в 100-метровой квартире эвакуировали двух детей

В Петербурге при пожаре в 100-метровой квартире эвакуировали двух детей

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Петербурге при пожаре в 100-метровой квартире эвакуировали двух детей

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Сообщение о возгорании в доме №25, корпус 1, на улице Ворошилова поступило в 7:24. В квартире площадью 100 кв. м горела обстановка, площадь пожара составила 25 кв. м.

На место направили четыре пожарных расчета — 19 сотрудников МЧС. В 8:15 огонь ликвидировали.

В результате происшествия никто не пострадал.

Матвей Николаев

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд