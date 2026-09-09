В Невском районе Петербурга при пожаре эвакуировали восемь человек
В Невском районе Санкт-Петербурга утром 9 сентября произошел пожар в четырехкомнатной квартире. Из здания эвакуировали восемь человек, в том числе двух детей, сообщили в городском ГУ МЧС.
В Петербурге при пожаре в 100-метровой квартире эвакуировали двух детей
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
Сообщение о возгорании в доме №25, корпус 1, на улице Ворошилова поступило в 7:24. В квартире площадью 100 кв. м горела обстановка, площадь пожара составила 25 кв. м.
На место направили четыре пожарных расчета — 19 сотрудников МЧС. В 8:15 огонь ликвидировали.
В результате происшествия никто не пострадал.