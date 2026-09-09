КСИР заявил об ударе по 20 судам в ответ на атаки США

Вооруженные силы иранского Корпуса стражей исламской революции поразили порядка 20 судов в районе Ормузского пролива, которые пытались пройти в акваторию без санкции Тегерана. Об этом заявили в КСИР. В заявлении указано, что удары были нанесены в ответ на атаку ВС США на иранские танкеры.

«Флот Корпуса стражей исламской революции нанес удары по двум американским судам и восьми нефтяным танкерам в регионе, причинив им значительный ущерб, — отмечается в пресс-релизе КСИР. — Также были атакованы 10 судов, пытавшихся пройти через Ормузский пролив при подстрекательстве и поддержке американской террористической армии».

В КСИР подчеркнули, что Ормузский пролив «находится под строгим контролем и управлением» иранского флота.