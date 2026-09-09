В Республике Алтай застрелили 55 медведей после нападения хищника на туристку

На территории Республики Алтай убили 55 медведей после инцидента с нападением хищника на отдыхающую на турбазе в селе Артыбаш. Общая численность бурого медведя в регионе на сегодня составляет более 4,6 тыс. особей, сообщает пресс-служба правительства Горного Алтая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Со второй половины августа в Турочакском районе республики действуют режим повышенной готовности и комендантский час с 20:00 до 10:00. Для контроля за территорией были привлечены полицейские и охотники. Для мониторинга передвижения диких животных задействован центр БПЛА.

Как писал «Ъ-Сибирь», ночью 19 августа на туристической базе в селе Артыбаш медведь вытащил из палатки туристку из Новосибирска и уволок в лес, где убил ее. Минприроды после ЧП выдало дополнительные лицензии на отстрел медведей на Алтае.

Александра Стрелкова