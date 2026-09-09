Ямальца будут судить за помощь в сокрытии тела в сумке

В суд направлено уголовное дело 37-летнего жителя Тазовского района, который обвиняется в укрывательстве особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 316 УК РФ), сообщили в управлении СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В августе суд установил, что другой житель района в марте, будучи пьяным, во время ссоры ударил ножом в грудь своего знакомого, который был инвалидом. По данным следствия, 8 марта обвиняемый, также пребывавший в состоянии алкогольного опьянения и знавший об убийстве, помог ему завернуть тело погибшего в хозяйственную сумку и переместить ее с места убийства в другое место для сокрытия преступления. Затем они вместе выбросили одежду потерпевшего в мусорный контейнер, после чего с места происшествия скрылись.

В отношении лица, совершившего убийство, уже вынесен приговор. Он осужден к 10 годам колонии строгого режима по п. «д» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное с особой жестокостью) и ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Его также судили за удары ножом по ногам своей бывшей сожительницы, свои действия он снимал на видео.

Ирина Пичурина