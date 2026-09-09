В мэрии Барнаула назвали ожидаемые параметры бюджета 2027 года

Бюджет Барнаула на 2027 год будет спланирован с дефицитом в размере 1,25 млрд руб. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте столицы Алтайского края по итогам заседания комиссии по бюджетным проектировкам 9 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Доходы Барнаула, по предварительным данным, составят 33,59 млрд руб. Расходы планируются в объеме 34,84 млрд руб.

«Проведение публичных слушаний по проекту бюджета города на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов планируется на 22 октября, затем он будет рассмотрен в октябре на заседании гордумы»,— говорится также в сообщении.

Доходы бюджета Барнаула 2026 года августовской корректировкой утверждены в объеме 34 млрд руб., расходы — 35,4 млрд руб.

Валерий Лавский