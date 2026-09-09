Красноярск увеличит доходы бюджета 2026 года на 4,7 млрд рублей

Красноярск получит дополнительно из вышестоящих бюджетов 3,7 млрд руб. в 2026 году и в целом 6 млрд руб. в 2026—2028 годы. Об этом говорится в сообщении мэрии, внесшей поправки в муниципальный бюджет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

«Осенняя корректировка бюджета города включает закрепление результатов работы по привлечению средств из вышестоящих бюджетов, внебюджетных источников на подготовку города к 400-летию, а также перераспределение ассигнований за счет собственных ресурсов»,— отметили в городской администрации.

В случае утверждения поправок горсоветом доходы в этом году в общей сложности (с учетом внебюджетных источников) увеличатся на 4,7 млрд руб. до 81,4 млрд руб., расходы вырастут на 4,2 млрд руб. до 85,5 млрд руб. Дефицит бюджета уменьшится на 0,5 млрд руб. до 4 млрд руб.

Ближайшая сессия горсовета Красноярска запланирована на 22 сентября. Повестка дня заседания еще не утверждена.

Валерий Лавский