Петербуржцы считают справедливой зарплату 130 тыс. рублей

Средняя справедливая зарплата в Санкт-Петербурге достигла 130 тыс. рублей после уплаты налогов. За два года зарплатные ожидания жителей города выросли на 18%, сообщает 8 сентября сервис SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зарплатные ожидания петербуржцев за два года выросли на 18%

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Зарплатные ожидания петербуржцев за два года выросли на 18%

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Москве показатель оказался выше и составил 165 тыс. рублей. Под справедливой зарплатой исследователи понимают сумму, которую работник получает на руки и считает достойной.

Самые высокие зарплатные ожидания традиционно зафиксированы у программистов. В Москве они рассчитывают получать 320 тыс. рублей после уплаты налогов, в Санкт-Петербурге — 270 тыс. При этом, согласно исследованию, работодатели готовы предлагать специалистам примерно такие суммы.

В Москве в число профессий с наиболее высокими зарплатными запросами также вошли аналитики — 215 тыс. рублей, инженерно-технические специалисты — 210 тыс., врачи и системные администраторы — по 205 тыс. Менеджеры по закупкам и продажам рассчитывают на 190–195 тыс. рублей.

Самые скромные ожидания в столице зафиксированы у продавцов — 80 тыс. рублей, операторов колл-центров — 95 тыс. и кладовщиков — 100 тыс.

За последние два года сильнее всего зарплатные ожидания в Москве выросли у медсестер — на 49%, менеджеров по продажам — на 39% и инженеров — на 35%. В Санкт-Петербурге лидерами по росту запросов стали офис-менеджеры — плюс 48%, пиарщики и продавцы — по 40%.

Матвей Николаев