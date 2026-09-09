В Приангарье подростка осудили за убийство школьницы и ее соседки

Шелеховский горсуд Иркутской области вынес приговор в отношении 15-летнего местного жителя по делу об убийстве девочки и ее соседки. Свою вину школьник признал частично. По ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц) его приговорили к восьми годам в воспитательной колонии, сообщает прокуратура региона. Кроме того, удовлетворены иски потерпевших — матерей погибших — о взыскании с осужденного компенсации морального вреда на общую сумму 5 млн руб.

По версии следствия, 12 октября 2025 года подросток в подъезде многоквартирного дома в Шелехове в ходе ссоры напал на сверстницу и нанес ей множественные удары ножом. На помощь школьнице спустилась 23-летняя жительница одной из квартир, на которую злоумышленник также напал. От полученных травм девочка скончалась на месте, ее соседка — в больнице.

Правоохранители установили, что фигурант дела убил подругу из ревности.

Александра Стрелкова