В Петербурге 9 сентября потеплеет до +22 градусов

В Санкт-Петербурге 9 сентября ожидается теплая, но пасмурная погода. Среда станет самым теплым днем текущей недели: температура воздуха днем поднимется до +20…+22 градусов, сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Среда станет самым теплым днем недели в Петербурге

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Среда станет самым теплым днем недели в Петербурге

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В городе будет облачно с прояснениями. Ночью местами, а днем кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный, умеренный. К 6:00 температура воздуха составила +15 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

Солнце в среду взошло около 6:12 и зайдет в 19:38. Продолжительность светового дня составит около 13 часов 26 минут.

В четверг, 10 сентября, температура начнет снижаться. Ночью ожидается +13…+15 градусов, днем — +15…+17. Пройдут дожди, утром и днем местами сильные.

В пятницу, 11 сентября, временами также будет идти дождь. Ночью температура опустится до +9…+11 градусов, днем воздух прогреется до +13…+15.

Матвей Николаев