Кандидата «Новых людей» снимают с выборов в красноярское заксобрание

Избирательная комиссия Красноярского края обратится в Красноярский краевой суд с иском о снятии с выборов одного из кандидатов в депутаты законодательного собрания региона от партии «Новые люди» — Александра Шестакова. Соответствующее решение избирком принял 8 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

«В связи с получением из Центрального банка Российской Федерации информации, указывающей на владение иностранными финансовыми инструментами кандидатом…»,— говорится в сообщении комиссии о причине такого решения.

По данным ГАС «Выборы», Александр Шестков является военнослужащим. Он возглавляет Енисейскую региональную группу кандидатов «Новых людей». В случае его отстранения на первой строчке в группе окажется самозанятый Павел Комиссаров.

Валерий Лавский