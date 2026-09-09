Алтайские таможенники изъяли у туриста из Вьетнама 17 кораллов

17 кораллов, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), выявили сотрудники таможенного поста барнаульского аэропорта. Об этом сообщило Сибирское таможенное управление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

Как рассказали в ведомстве, морские «сувениры» были обнаружены в рюкзаке 48-летнего жителя Барнаула, прилетевшего из Камрани. Вес редких шестилучевых кораллов отряда Мадрепоровые составил около 150 г. Как пояснил пассажир, кораллы он нашел на берегу моря и привез домой в качестве сувенира.

Алтайская таможня возбудила в отношении туриста два дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров) и ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений). Ему грозит штраф.

Михаил Кичанов