Захарова: к Канье Уэсту есть вопросы из-за высказываний о Гитлере
Высказывания американского рэпера Канье Уэста об Адольфе Гитлере вызывают большие вопросы, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Россия открыта для иностранных артистов, но не приемлет сторонников нацистской идеологии.
Канье Уэст
Фото: Randall Hill / Reuters
«Мы никаким артистам двери не закрывали, не закрываем и не будем закрывать. Наши двери, наверное, закрыты только для тех, кто исповедует нацистскую или неонацистскую, националистическую идеологию»,— отметила госпожа Захарова.
Мария Захарова назвала шокирующими «болезненные проявления» артиста, связанные с распространением нацистской символики и наполнением песен соответствующими идеями.
Канье Уэст не раз попадал в скандалы из-за антисемитских высказываний. Как следствие, власти Великобритании и Польши запретили рэперу въезд. Его концерты отменили во Франции, Италии и Швейцарии.
Агентство Say Agency анонсировало концерт Канье в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября на «Газпром Арене». Однако позже площадка заявила, что не подписывала договор об аренде, поэтому шоу на стадионе состояться не сможет. Организаторы при этом заверяют, что выступление рэпера не отменяется.
Фотогалерея
«Самая большая трагедия в жизни — я никогда не увижу своего выступления»
Несмотря на анонс концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября 2026 года агентством Say Agency, изначально возникли разногласия с «Газпром Ареной» относительно подписания договора аренды. 24 августа 2026 года пресс-служба площадки заявила, что договор не был заключен, и без него проведение шоу невозможно.
Гендиректор Say Agency Анна Субчева исключила отмену концерта, утверждая, что анонс и старт продаж билетов были синхронизированы с площадкой, и договор планировалось подписать до 27 августа 2026 года. В конце августа 2026 года источники РБК сообщили о «положительной динамике» в переговорах, а Субчева подтвердила, что основные вопросы с площадкой улажены, и выступления Канье Уэста состоятся.
В период с 2022 по 2026 год Канье Уэст неоднократно оказывался в центре скандалов из-за антисемитских высказываний и хвалебных отзывов об Адольфе Гитлере, что привело к отмене его выступлений в Великобритании, Италии, Польше, Франции и Швейцарии. Однако в июне 2026 года голландский суд разрешил ему выступать в Нидерландах, отклонив иск Центрального еврейского совета. В январе 2026 года Уэст опубликовал в The Wall Street Journal статью, где извинился за свои антисемитские высказывания, утверждая, что он «не нацист и не антисемит».