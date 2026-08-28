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Захарова: к Канье Уэсту есть вопросы из-за высказываний о Гитлере

Высказывания американского рэпера Канье Уэста об Адольфе Гитлере вызывают большие вопросы, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Россия открыта для иностранных артистов, но не приемлет сторонников нацистской идеологии.

Канье Уэст

Канье Уэст

Фото: Randall Hill / Reuters

Канье Уэст

Фото: Randall Hill / Reuters

«Мы никаким артистам двери не закрывали, не закрываем и не будем закрывать. Наши двери, наверное, закрыты только для тех, кто исповедует нацистскую или неонацистскую, националистическую идеологию»,— отметила госпожа Захарова.

Мария Захарова назвала шокирующими «болезненные проявления» артиста, связанные с распространением нацистской символики и наполнением песен соответствующими идеями.

Канье Уэст не раз попадал в скандалы из-за антисемитских высказываний. Как следствие, власти Великобритании и Польши запретили рэперу въезд. Его концерты отменили во Франции, Италии и Швейцарии.

Агентство Say Agency анонсировало концерт Канье в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября на «Газпром Арене». Однако позже площадка заявила, что не подписывала договор об аренде, поэтому шоу на стадионе состояться не сможет. Организаторы при этом заверяют, что выступление рэпера не отменяется.

Фотогалерея

«Самая большая трагедия в жизни — я никогда не увижу своего выступления»

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Рэпер и продюсер Канье Омари Уэст родился 8 июня 1977 года в Атланте, после развода родителей в три года переехал с матерью в Чикаго. Его отец Рэй Уэст был фотокорреспондентом и состоял в леворадикальной партии «Черные пантеры». Мать рэп-звезды Донда Уэст была преподавателем английского языка, а впоследствии стала менеджером сына&lt;br> На фото: Канье Уэст с актрисой и певицей Розарио Доусон

Рэпер и продюсер Канье Омари Уэст родился 8 июня 1977 года в Атланте, после развода родителей в три года переехал с матерью в Чикаго. Его отец Рэй Уэст был фотокорреспондентом и состоял в леворадикальной партии «Черные пантеры». Мать рэп-звезды Донда Уэст была преподавателем английского языка, а впоследствии стала менеджером сына
На фото: Канье Уэст с актрисой и певицей Розарио Доусон

Фото: Getty Images

Первое стихотворение Уэст написал в пять лет, в третьем классе уже читал рэп, а в седьмом начал сочинять музыку на продажу другим музыкантам. Первый трек записал в 13 лет. В 1997 году получил стипендию Американской академии искусств в Чикаго, но вскоре перешел в Чикагский университет, чтобы изучать английский язык. В 20 лет бросил учебу, чтобы заниматься музыкой

Первое стихотворение Уэст написал в пять лет, в третьем классе уже читал рэп, а в седьмом начал сочинять музыку на продажу другим музыкантам. Первый трек записал в 13 лет. В 1997 году получил стипендию Американской академии искусств в Чикаго, но вскоре перешел в Чикагский университет, чтобы изучать английский язык. В 20 лет бросил учебу, чтобы заниматься музыкой

Фото: Александр Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

С середины 1990-х Канье Уэст выступал продюсером и битмейкером для целого ряда исполнителей, начиная с локальных чикагских рэперов и заканчивая Jay-Z, Бейонсе, Алишой Киз, Талибом Квели и другими известными рэп и R&#39;n&#39;B исполнителями. В одном из интервью Jay-Z назвал Уэста «гением», а альбом «The Blueprint» (2001), над которым они вместе работали, стал дважды мультиплатиновым и за выдающуюся ценность вошел в реестр Библиотеки Конгресса США

С середины 1990-х Канье Уэст выступал продюсером и битмейкером для целого ряда исполнителей, начиная с локальных чикагских рэперов и заканчивая Jay-Z, Бейонсе, Алишой Киз, Талибом Квели и другими известными рэп и R'n'B исполнителями. В одном из интервью Jay-Z назвал Уэста «гением», а альбом «The Blueprint» (2001), над которым они вместе работали, стал дважды мультиплатиновым и за выдающуюся ценность вошел в реестр Библиотеки Конгресса США

Фото: Dan Steinberg / AP

Свой дебютный альбом «The College Dropout» Канье Уэст выпустил в 2004 году. Релизу предшествовала автокатастрофа, в которой Уэст серьезно повредил себе челюсть. Альбом получил две премии «Грэмми» и добрался до второй строчки топа Billboard. Его продажи в США составили 3,3 млн копий. Продажи второго альбома рэпера «Late Registration» (2005), достигшего уже первого места в чартах, также превысили 3 млн копий. Впоследствии все альбомы Канье Уэста поднимались до первой строчки американских чартов

Свой дебютный альбом «The College Dropout» Канье Уэст выпустил в 2004 году. Релизу предшествовала автокатастрофа, в которой Уэст серьезно повредил себе челюсть. Альбом получил две премии «Грэмми» и добрался до второй строчки топа Billboard. Его продажи в США составили 3,3 млн копий. Продажи второго альбома рэпера «Late Registration» (2005), достигшего уже первого места в чартах, также превысили 3 млн копий. Впоследствии все альбомы Канье Уэста поднимались до первой строчки американских чартов

Фото: Reuters

В 2014 году Канье Уэст женился на телезвезде Ким Кардашьян (на фото). У пары четверо детей. Вместе с женой в 2017 году он запустил линию одежды для детей Kids Supply. Кроме того, на счету рэпера совместная коллекция с Adidas — Adidas Yeezy и собственная коллекция Yeezy, которую рэпер презентовал на Нью-Йоркской неделе моды, а также ряд других фэшн-проектов

В 2014 году Канье Уэст женился на телезвезде Ким Кардашьян (на фото). У пары четверо детей. Вместе с женой в 2017 году он запустил линию одежды для детей Kids Supply. Кроме того, на счету рэпера совместная коллекция с Adidas — Adidas Yeezy и собственная коллекция Yeezy, которую рэпер презентовал на Нью-Йоркской неделе моды, а также ряд других фэшн-проектов

Фото: AP

Всего на счету рэпера девять студийных альбомов. По всему миру продано более 20 млн копий его дисков. C 2005 по 2013 год артист получил 21 статуэтку «Грэмми»

Всего на счету рэпера девять студийных альбомов. По всему миру продано более 20 млн копий его дисков. C 2005 по 2013 год артист получил 21 статуэтку «Грэмми»

Фото: Ramon Espinosa / AP

В апреле 2020 года журнал Forbes оценивал состояние рэпера в $1,3 млрд. Помимо модных брендов, в активах Канье Уэста также основанный им лейбл GOOD Music, креативное агентство DONDA (названное в честь его матери, умершей в 2007 году), стриминговый сервис Tidal

В апреле 2020 года журнал Forbes оценивал состояние рэпера в $1,3 млрд. Помимо модных брендов, в активах Канье Уэста также основанный им лейбл GOOD Music, креативное агентство DONDA (названное в честь его матери, умершей в 2007 году), стриминговый сервис Tidal

Фото: John Smock / AP

В 2003 году Канье Уэст совместно со своей матерью основал в Чикаго благотворительный фонд «Kanye West Foundation», основной целью которого стало уменьшение неграмотности среди молодежи. Музыкант неоднократно участвовал в различных благотворительных концертах, а в июне 2020 года пожертвовал $2 млн семье убитого Джорджа Флойда и другим жертвам полицейской жестокости

В 2003 году Канье Уэст совместно со своей матерью основал в Чикаго благотворительный фонд «Kanye West Foundation», основной целью которого стало уменьшение неграмотности среди молодежи. Музыкант неоднократно участвовал в различных благотворительных концертах, а в июне 2020 года пожертвовал $2 млн семье убитого Джорджа Флойда и другим жертвам полицейской жестокости

Фото: AP

Комментируя пандемию коронавируса, музыкант предупреждал о «вреде вакцин»: «Когда они рассказывают, что избавление от COVID-19 возможно с помощью вакцины, я резко настораживаюсь. Это же печать зверя. Они хотят поместить в нас чипы, сделать все, чтобы мы не пересекли врата рая. Мне жаль, когда я говорю &quot;они&quot; — люди с дьяволом внутри. Самое печальное, что мы не попадаем в рай, некоторые точно не попадут»&lt;br> На фото: работники обувного магазина в Пенсильвании раскладывают новую партию кроссовок Yeezy, выпущенных Канье Уэстом

Комментируя пандемию коронавируса, музыкант предупреждал о «вреде вакцин»: «Когда они рассказывают, что избавление от COVID-19 возможно с помощью вакцины, я резко настораживаюсь. Это же печать зверя. Они хотят поместить в нас чипы, сделать все, чтобы мы не пересекли врата рая. Мне жаль, когда я говорю "они" — люди с дьяволом внутри. Самое печальное, что мы не попадаем в рай, некоторые точно не попадут»
На фото: работники обувного магазина в Пенсильвании раскладывают новую партию кроссовок Yeezy, выпущенных Канье Уэстом

Фото: Reuters

Канье Уэст известен также своей критикой властей по расовому вопросу. Так, в 2005 году на благотворительном концерте памяти жертв урагана «Катрина» он выступил с речью, в которой обвинял президента Джорджа Буша-младшего в ущемлении прав темнокожих. Буш назвал данный эпизод «отвратительным». Критиковал музыкант и нынешнего кандидата от демократов Джо Байдена: «Этот человек сказал: &quot;Если за меня не голосуешь, значит, ты не чернокожий&quot;. Что ж нам теперь делать вид, что мы этого не слышали? Что этот человек этих слов не произносил? Произносил!»

Канье Уэст известен также своей критикой властей по расовому вопросу. Так, в 2005 году на благотворительном концерте памяти жертв урагана «Катрина» он выступил с речью, в которой обвинял президента Джорджа Буша-младшего в ущемлении прав темнокожих. Буш назвал данный эпизод «отвратительным». Критиковал музыкант и нынешнего кандидата от демократов Джо Байдена: «Этот человек сказал: "Если за меня не голосуешь, значит, ты не чернокожий". Что ж нам теперь делать вид, что мы этого не слышали? Что этот человек этих слов не произносил? Произносил!»

Фото: Reuters

«Я бы баллотировался как республиканец, если бы не Трамп»&lt;br> Канье Уэст неоднократно выступал в поддержку Дональда Трампа (на фото слева). В своих твитах он называл президента «братом» и заявлял, что у них у обоих наличествует некая «драконья сила». По словам рэпера, кепка с надписью «Вернем Америке былое величие» дает ему «почувствовать себя суперменом». Однако перед выдвижением в президенты Канье Уэст сказал, что больше не поддерживает Трампа и «снимает красную кепку»

«Я бы баллотировался как республиканец, если бы не Трамп»
Канье Уэст неоднократно выступал в поддержку Дональда Трампа (на фото слева). В своих твитах он называл президента «братом» и заявлял, что у них у обоих наличествует некая «драконья сила». По словам рэпера, кепка с надписью «Вернем Америке былое величие» дает ему «почувствовать себя суперменом». Однако перед выдвижением в президенты Канье Уэст сказал, что больше не поддерживает Трампа и «снимает красную кепку»

Фото: Evan Vucci / AP

В последние годы в своем творчестве Канье Уэст затрагивает религиозную тематику. В 2019 году он выпустил альбом «Jesus Is King» («Христос — царь»), посвященный христианской идее спасения. После выдвижения в президенты Уэст рассказал, что его кандидатом на пост вице-президента будет священник из Вайоминга Мишель Тибдаль. Сейчас, по его словам, у него есть только два советника — жена Ким Кардашьян и бизнесмен Илон Маск

В последние годы в своем творчестве Канье Уэст затрагивает религиозную тематику. В 2019 году он выпустил альбом «Jesus Is King» («Христос — царь»), посвященный христианской идее спасения. После выдвижения в президенты Уэст рассказал, что его кандидатом на пост вице-президента будет священник из Вайоминга Мишель Тибдаль. Сейчас, по его словам, у него есть только два советника — жена Ким Кардашьян и бизнесмен Илон Маск

Фото: Reuters

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Рэпер и продюсер Канье Омари Уэст родился 8 июня 1977 года в Атланте, после развода родителей в три года переехал с матерью в Чикаго. Его отец Рэй Уэст был фотокорреспондентом и состоял в леворадикальной партии «Черные пантеры». Мать рэп-звезды Донда Уэст была преподавателем английского языка, а впоследствии стала менеджером сына
На фото: Канье Уэст с актрисой и певицей Розарио Доусон

Фото: Getty Images

Первое стихотворение Уэст написал в пять лет, в третьем классе уже читал рэп, а в седьмом начал сочинять музыку на продажу другим музыкантам. Первый трек записал в 13 лет. В 1997 году получил стипендию Американской академии искусств в Чикаго, но вскоре перешел в Чикагский университет, чтобы изучать английский язык. В 20 лет бросил учебу, чтобы заниматься музыкой

Фото: Коммерсантъ / Александр Жданов  /  купить фото

С середины 1990-х Канье Уэст выступал продюсером и битмейкером для целого ряда исполнителей, начиная с локальных чикагских рэперов и заканчивая Jay-Z, Бейонсе, Алишой Киз, Талибом Квели и другими известными рэп и R'n'B исполнителями. В одном из интервью Jay-Z назвал Уэста «гением», а альбом «The Blueprint» (2001), над которым они вместе работали, стал дважды мультиплатиновым и за выдающуюся ценность вошел в реестр Библиотеки Конгресса США

Фото: AP / Dan Steinberg

Свой дебютный альбом «The College Dropout» Канье Уэст выпустил в 2004 году. Релизу предшествовала автокатастрофа, в которой Уэст серьезно повредил себе челюсть. Альбом получил две премии «Грэмми» и добрался до второй строчки топа Billboard. Его продажи в США составили 3,3 млн копий. Продажи второго альбома рэпера «Late Registration» (2005), достигшего уже первого места в чартах, также превысили 3 млн копий. Впоследствии все альбомы Канье Уэста поднимались до первой строчки американских чартов

Фото: Reuters

В 2014 году Канье Уэст женился на телезвезде Ким Кардашьян (на фото). У пары четверо детей. Вместе с женой в 2017 году он запустил линию одежды для детей Kids Supply. Кроме того, на счету рэпера совместная коллекция с Adidas — Adidas Yeezy и собственная коллекция Yeezy, которую рэпер презентовал на Нью-Йоркской неделе моды, а также ряд других фэшн-проектов

Фото: AP

Всего на счету рэпера девять студийных альбомов. По всему миру продано более 20 млн копий его дисков. C 2005 по 2013 год артист получил 21 статуэтку «Грэмми»

Фото: AP / Ramon Espinosa

В апреле 2020 года журнал Forbes оценивал состояние рэпера в $1,3 млрд. Помимо модных брендов, в активах Канье Уэста также основанный им лейбл GOOD Music, креативное агентство DONDA (названное в честь его матери, умершей в 2007 году), стриминговый сервис Tidal

Фото: AP / John Smock

В 2003 году Канье Уэст совместно со своей матерью основал в Чикаго благотворительный фонд «Kanye West Foundation», основной целью которого стало уменьшение неграмотности среди молодежи. Музыкант неоднократно участвовал в различных благотворительных концертах, а в июне 2020 года пожертвовал $2 млн семье убитого Джорджа Флойда и другим жертвам полицейской жестокости

Фото: AP

Комментируя пандемию коронавируса, музыкант предупреждал о «вреде вакцин»: «Когда они рассказывают, что избавление от COVID-19 возможно с помощью вакцины, я резко настораживаюсь. Это же печать зверя. Они хотят поместить в нас чипы, сделать все, чтобы мы не пересекли врата рая. Мне жаль, когда я говорю "они" — люди с дьяволом внутри. Самое печальное, что мы не попадаем в рай, некоторые точно не попадут»
На фото: работники обувного магазина в Пенсильвании раскладывают новую партию кроссовок Yeezy, выпущенных Канье Уэстом

Фото: Reuters

Канье Уэст известен также своей критикой властей по расовому вопросу. Так, в 2005 году на благотворительном концерте памяти жертв урагана «Катрина» он выступил с речью, в которой обвинял президента Джорджа Буша-младшего в ущемлении прав темнокожих. Буш назвал данный эпизод «отвратительным». Критиковал музыкант и нынешнего кандидата от демократов Джо Байдена: «Этот человек сказал: "Если за меня не голосуешь, значит, ты не чернокожий". Что ж нам теперь делать вид, что мы этого не слышали? Что этот человек этих слов не произносил? Произносил!»

Фото: Reuters

«Я бы баллотировался как республиканец, если бы не Трамп»
Канье Уэст неоднократно выступал в поддержку Дональда Трампа (на фото слева). В своих твитах он называл президента «братом» и заявлял, что у них у обоих наличествует некая «драконья сила». По словам рэпера, кепка с надписью «Вернем Америке былое величие» дает ему «почувствовать себя суперменом». Однако перед выдвижением в президенты Канье Уэст сказал, что больше не поддерживает Трампа и «снимает красную кепку»

Фото: AP / Evan Vucci

В последние годы в своем творчестве Канье Уэст затрагивает религиозную тематику. В 2019 году он выпустил альбом «Jesus Is King» («Христос — царь»), посвященный христианской идее спасения. После выдвижения в президенты Уэст рассказал, что его кандидатом на пост вице-президента будет священник из Вайоминга Мишель Тибдаль. Сейчас, по его словам, у него есть только два советника — жена Ким Кардашьян и бизнесмен Илон Маск

Фото: Reuters

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Составлено ИИ-Ассистентъ

Несмотря на анонс концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября 2026 года агентством Say Agency, изначально возникли разногласия с «Газпром Ареной» относительно подписания договора аренды. 24 августа 2026 года пресс-служба площадки заявила, что договор не был заключен, и без него проведение шоу невозможно.

Гендиректор Say Agency Анна Субчева исключила отмену концерта, утверждая, что анонс и старт продаж билетов были синхронизированы с площадкой, и договор планировалось подписать до 27 августа 2026 года. В конце августа 2026 года источники РБК сообщили о «положительной динамике» в переговорах, а Субчева подтвердила, что основные вопросы с площадкой улажены, и выступления Канье Уэста состоятся.

В период с 2022 по 2026 год Канье Уэст неоднократно оказывался в центре скандалов из-за антисемитских высказываний и хвалебных отзывов об Адольфе Гитлере, что привело к отмене его выступлений в Великобритании, Италии, Польше, Франции и Швейцарии. Однако в июне 2026 года голландский суд разрешил ему выступать в Нидерландах, отклонив иск Центрального еврейского совета. В январе 2026 года Уэст опубликовал в The Wall Street Journal статью, где извинился за свои антисемитские высказывания, утверждая, что он «не нацист и не антисемит».

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