Захарова: к Канье Уэсту есть вопросы из-за высказываний о Гитлере

Высказывания американского рэпера Канье Уэста об Адольфе Гитлере вызывают большие вопросы, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Россия открыта для иностранных артистов, но не приемлет сторонников нацистской идеологии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канье Уэст

Фото: Randall Hill / Reuters Канье Уэст

Фото: Randall Hill / Reuters

«Мы никаким артистам двери не закрывали, не закрываем и не будем закрывать. Наши двери, наверное, закрыты только для тех, кто исповедует нацистскую или неонацистскую, националистическую идеологию»,— отметила госпожа Захарова.

Мария Захарова назвала шокирующими «болезненные проявления» артиста, связанные с распространением нацистской символики и наполнением песен соответствующими идеями.

Канье Уэст не раз попадал в скандалы из-за антисемитских высказываний. Как следствие, власти Великобритании и Польши запретили рэперу въезд. Его концерты отменили во Франции, Италии и Швейцарии.

Агентство Say Agency анонсировало концерт Канье в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября на «Газпром Арене». Однако позже площадка заявила, что не подписывала договор об аренде, поэтому шоу на стадионе состояться не сможет. Организаторы при этом заверяют, что выступление рэпера не отменяется.