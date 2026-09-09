Не только штраф, но и срок

Поставлена юридическая точка в деле о незаконном потреблении электроэнергии в Ленинском районе областного центра. Суд вынес обвинительный приговор злостному нарушителю, который неоднократно попадал в поле зрения энергетиков «Россети Новосибирск» и правоохранителей. Теперь, помимо финансовой ответственности, он понесет и уголовную.

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «РЭС»

В 2025 году в рамках рейдовых мероприятий в Ленинском районе Новосибирска специалисты компании зафиксировали незаконное подключение к трансформаторной подстанции помещения с майнинговым оборудованием и бытовки. Объекты предприимчивого жителя Новосибирска располагались на улице Большой на самовольно захваченном участке земли. В течение года нарушитель безнаказанно потреблял электроэнергию в особо крупных объемах. По расчетам экспертов «Россети Новосибирск», объем хищения достиг 728 тысяч кВт·ч. Ущерб, нанесенный сетевой компании, превысил 4,7 миллиона рублей.

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «РЭС»

В начале 2026 года арбитражный суд уже вынес решение о взыскании с нарушителя полной суммы ущерба в пользу сетевой организации. Однако на этом правовая работа не завершилась. Учитывая многократные факты нарушения закона в части потребления электроэнергии со стороны обвиняемого, энергетики совместно с правоохранительными органами добивались не просто компенсации, а уголовного преследования. Ленинский районный суд г. Новосибирска рассмотрел уголовное дело, возбужденное по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику в особо крупном размере). Подсудимый вину признал лишь частично, однако собранные специалистами «Россети Новосибирск» доказательства оказались неоспоримыми. Суд признал фигуранта виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 2 года.

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «РЭС»

Этот случай – показательный пример того, что ответственность за незаконное потребление электроэнергии выходит далеко за рамки финансовых санкций. В практике специалистов компании это далеко не первое уголовное дело в отношении энерговоров, которое закончилось обвинительным приговором и сроком. Энергетики надеются, что такие последствия станут серьезным сдерживающим фактором для тех, кто рассчитывает обогатиться за счет электросетевой инфраструктуры, подвергая риску надежность электроснабжения добросовестных потребителей.

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «РЭС»

В «Россети Новосибирск» подчеркивают: борьба с неучтенным потреблением электроэнергии остается одним из приоритетов компании. Энергетики продолжат системную работу по пресечению хищений энергоресурсов и привлечению виновных к ответственности, используя весь арсенал правовых инструментов.

Только за прошлый год специалисты компании выявили и пресекли деятельность девяти майнинговых ферм, общий объем незаконного потребления электроэнергии по которым превысил 4 млн кВт·ч на сумму более 28 млн рублей.

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (АО «РЭС», маркетинговое наименование «Россети Новосибирск») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Сайт www.eseti.ru «Россети» в MAX (https://max.ru/rosseti_official)

АО «РЭС»