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Подводный дрон США вышел из строя на Ближнем Востоке

Вооруженные силы США потеряли контроль над подводным дроном, который использовался для операций на Ближнем Востоке. Об этом сообщают Reuters и «Аль-Джазира» со ссылкой на американских чиновников.

По словам источников, беспилотник использовался для обследования региональных вод. Он вышел из строя более суток назад. Дрон был старым, и в нем не было никакого секретного гидролокатора или радара, добавили собеседники Reuters и «Аль-Джазиры».

Незадолго до этого Корпус стражей исламской революции заявил о захвате американского подводного беспилотника. Иран утверждал, что это один из самых современных беспилотников США, который был введен в эксплуатацию в 2025 году.

О ходе конфликта — в материале «Ъ» «США бросают якорь на Ближнем Востоке».

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