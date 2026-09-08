КСИР заявил о захвате подводного беспилотника США в Ормузском проливе

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщили о захвате американского беспилотного подводного аппарата Dive-LD в Ормузском проливе. По данным КСИР, операция состоялась утром 8 сентября с использованием разведывательных и оперативных средств, передает агентство Tasnim.

В сообщении военно-морских сил КСИР отмечается, что речь идет об одном из самых современных интеллектуальных беспилотных подводных аппаратов армии США, который ввели в эксплуатацию в 2025 году. Представители Корпуса также предоставили фотографии и описание захваченного аппарата.

Накануне Иран сообщал о полном перекрытии Ормузского пролива. Новый виток эскалации конфликта между Вашингтоном и Тегераном произошел в начале сентября, когда стороны обменялись ударами по судам и военным базам.