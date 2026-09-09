Мусор обрастает исками

Вчера губернатор Архангельской области Александр Цыбульский назвал новый срок ввода мусоросортировочного комплекса (МСК) в Коряжме, который неоднократно переносился. Теперь сроком сдачи называется апрель 2027 года. В августе Пресненский районный суд Москвы поддержал иск жителей Коряжмы, выступающих против появления объекта, к Росприроднадзору о признании недействительным заключения государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) по строительству объекта. На днях в карточке дела появились записи об апелляционных жалобах. Юристы предупреждают, что сам факт апелляции может осложнить ввод МСК из-за правовой неопределенности для инвестора, контролирующих органов и будущего оператора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Александр Цыбульский (в центре) напомнил, что строительство нового полигона в составе проекта мусоросортировочного комплекса не предусмотрено, поэтому необходимо продумать вопрос дальнейшей судьбы отходов, которые будут оставаться после сортировки

Фото: vk.ru / arkhangelsk_reg Губернатор Александр Цыбульский (в центре) напомнил, что строительство нового полигона в составе проекта мусоросортировочного комплекса не предусмотрено, поэтому необходимо продумать вопрос дальнейшей судьбы отходов, которые будут оставаться после сортировки

Фото: vk.ru / arkhangelsk_reg

В ходе осмотра объекта губернатору Цыбульскому показали, что основные строительные работы закончены в административно-бытовом корпусе, складе вторичных материальных ресурсов, приемном отделении органической фракции, цехе кондиционирования компоста, контрольно-пропускном пункте с весовой и в котельной. Здание мусоросортировочного комплекса готово на 99%. Глава региона напомнил, что строительство нового полигона в составе проекта мусоросортировочного комплекса не предусмотрено, поэтому необходимо продумать вопрос дальнейшей судьбы отходов, которые будут оставаться после сортировки. Остатки ТКО планируется направлять на действующий полигон в Коряжме. Его реконструкция запланирована на 2027–2028 годы, но господин Цыбульский поручил начать ее раньше. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы по самому МСК требуется выполнить до 15 ноября 2026 года, после чего предстоит пройти процедуры, необходимые для получения разрешительной документации. Начало промышленной эксплуатации МСК запланировано на апрель 2027 года.

МСК в Коряжме мощностью 70 тыс. тонн в год предназначен для обработки твердых коммунальных отходов из семи муниципальных образований юга Архангельской области. Здесь предусмотрены сортировка отходов и компостирование органической фракции. Соглашение о строительстве завода было подписано в 2022 году между областными властями и концессионером — региональным оператором по обращению с отходами АО «Архангельский экологический оператор» (АЭО). Конкурс на выполнение объекта был объявлен в 2023 году с начальной ценой контракта в 1,62 млрд рублей. Позднее стоимость оценивалась уже в 2,5 млрд, а сроки сдачи сдвинулись сначала с конца 2024 года на конец 2025-го, а затем на начало 2026 года.

В августе стало известно, что Пресненский районный суд Москвы поддержал иск жителей Коряжмы к Росприроднадзору о признании недействительным и незаконным заключения государственной экологической экспертизы и приказа о его утверждении. «Шиес повторяется! Жители Коряжмы доказали незаконность строительства мусоросортировочного комплекса»,— писали тогда активисты в паблике «Эхо Котласа» во «Вконтакте». На днях в карточке дела появились записи об апелляционных жалобах от 2 и 4 сентября 2026 года. Сами заявления не опубликованы. На момент подготовки публикации в Росприроднадзоре не ответили на запрос редакции, подавало ли апелляцию само ведомство.

Шиес — проект крупного полигона для захоронения твердых коммунальных отходов (в том числе из Москвы) на одноименной станции в Ленском районе Архангельской области. На объекте планировалось принимать до 2,3 млн тонн отходов в год, в том числе до 30% отходов столицы. Инвестором выступало ООО «Технопарк» — структура департамента ЖКХ Москвы. Строительство начали в 2018 году, в 2018–2019 годах в Архангельской области и других регионах страны прошли массовые протесты, митинги, протестующие разбивали палаточные лагеря. Летом 2019 года стройка полигона была приостановлена. В 2020 году Арбитражный суд Архангельской области признал постройки незаконными и обязал их снести. Летом того же года правительство региона расторгло контракт с «Технопарком». В начале 2021 года кассационная инстанция оставила решение о сносе в силе.

«Пока нельзя достоверно заключить, что жалобу подал именно Росприроднадзор: апеллировать мог и другой участник процесса, в том числе заинтересованное лицо, связанное с реализацией проекта. Уточнить заявителя можно будет по определению о принятии жалобы, материалам дела или официальному ответу ведомства»,— объясняет судебный эксперт экспертной группы Veta Александр Терентьев. По его словам, отмена положительного заключения государственной экологической экспертизы — серьезный, но не окончательный успех жителей Коряжмы. В таких спорах суд оценивает не экологическую целесообразность проекта вообще, а законность экспертизы, то есть полноту материалов, соблюдение общественных обсуждений, корректность оценки рисков и то, не был ли единый объект искусственно разделен на несколько проектов.

Однако руководитель группы по экологии юридической фирмы Vegas Lex Дмитрий Моторин считает очевидным, что Росприроднадзор будет обжаловать решение суда первой инстанции. «Вместе с тем судебная практика сводится к тому, что отмена заключений ГЭЭ — исключительный случай, для которого нужны веские основания, например доказанное несоблюдение порядка проведения экспертизы или представление заявителем недостоверных данных в комиссию ГЭЭ, а не просто субъективные возражения граждан и заинтересованных лиц»,— рассуждает юрист.

Разрешение на ввод в эксплуатацию для подобных объектов выдается на основании документов, подтверждающих соблюдение экологических требований, включая заключение Росприроднадзора (ЭКОЗОС). В целях выдачи ЭКОЗОС должностное лицо Росприроднадзора, уполномоченное на проведение проверки, анализирует в том числе и заключение государственной экологической экспертизы, продолжает господин Моторин. На текущий момент решение не вступило в законную силу, что формально не препятствует Росприроднадзору и уполномоченным органам считать положительное заключение государственной экологической экспертизы действующим (ч. 8 ст. 227, ст. 187 КАС РФ). «В то же время на практике необходимые для ввода в эксплуатацию административные процедуры приостанавливаются — и уполномоченные органы не спешат с выдачей необходимой документации до рассмотрения спора по существу»,— предупреждает юрист.

Господин Тереньтев также обращает внимание, что сам факт апелляции способен осложнить ввод объекта, поскольку создает правовую неопределенность для инвестора, органов выдачи разрешений и будущего оператора. «Если апелляция подтвердит недействительность ГЭЭ, запуск МСК по прежней проектной документации окажется под вопросом. Например, могут потребоваться новая ГЭЭ, скорректированный проект и проверка соответствия уже построенного объекта новым разрешительным документам»,— не исключает судебный эксперт.

Кроме этого, юристы подчеркивают, что разрешение на ввод подобного объекта не тождественно праву полноценно работать с отходами. Для эксплуатации потребуются и другие документы, включая экологические и лицензионные разрешения.

Александра Тен