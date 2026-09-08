В Петербурге на зданиях появились световые проекции с фотографиями блокадного Ленинграда

В Санкт-Петербурге на брандмауэрах зданий покажут световые проекции с фотографиями и художественными работами, посвященными блокадному Ленинграду. Об этом сообщили в Смольном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На брандмауэрах Петербурга показали световые проекции о блокаде Ленинграда

Фото: Пресс-служба Смольного На брандмауэрах Петербурга показали световые проекции о блокаде Ленинграда

Фото: Пресс-служба Смольного

Световые инсталляции созданы на основе материалов из фондов Государственного музея истории Санкт-Петербурга. В экспозицию вошли фотографии Бориса Кудоярова, рисунки Якова Рубанчика, работавшего в осажденном городе на протяжении всей блокады, и акварели Бориса Ермолаева, который в 1941–1945 годах служил в войсках Ленинградского фронта.

Также в проекциях представят произведения других авторов, запечатлевших события блокадной поры.

Матвей Николаев