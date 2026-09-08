В первом полугодии перевозка грузов между РФ и КНР выросла по морю почти на 20%

В сообщении с Китаем заметно выросли перевозки грузов всеми видами транспорта, следует из сообщения Минтранса по итогам заседания в Хабаровске российско-китайской подкомиссии по сотрудничеству в области транспорта комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств России и Китая. Морские грузоперевозки в первом полугодии увеличились на 19,2%, до 109,5 млн тонн, при росте за весь 2025 год к 2024-му лишь на 4,3%. При этом в целом грузооборот российских портов в тот же период, сообщила Ассоциация морских торговых портов, вырос на 5,8%.

Автомобильные грузоперевозки в сообщении с Китаем за пять месяцев увеличились на 35%, сообщает министерство, добавляя, что РФ и КНР договорились о дополнительном обмене разрешениями на 2026 год в объеме 65 тыс. единиц для каждой из сторон, а также о предварительном обмене на 2027 год в объеме по 138,85 тыс. единиц. Железнодорожные перевозки, по данным ОАО РЖД, в январе—июле выросли на 6%, до нового рекорда в 114 млн тонн, при этом в Китай было отправлено 99,6 млн тонн грузов (рост на 4,5%), из Китая принято 14,4 млн тонн (рост на 17,5%).

Подробнее — в материале «Ъ» «Грузооборот с Китаем растет во все стороны»