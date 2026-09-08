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Грузооборот с Китаем растет во все стороны

В первом полугодии перевозка грузов между РФ и КНР выросла по морю и по суше

Перевозки грузов в сообщении с Китаем увеличились фактически пропорционально росту взаимной торговли РФ и КНР за первое полугодие. Зафиксирован прирост перевозок морским транспортом на 19%, автотранспортом — на треть, железнодорожные перевозки пусть и отстают от этих показателей по суммарным темпам, но в импортном сообщении за семь месяцев увеличились на 17,5%. По мнению аналитиков, предпосылок к падению перевозок во втором полугодии нет.

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

В сообщении с Китаем заметно выросли перевозки грузов всеми видами транспорта, следует из сообщения Минтранса по итогам заседания в Хабаровске российско-китайской подкомиссии по сотрудничеству в области транспорта комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств России и Китая.

Морские грузоперевозки в первом полугодии увеличились на 19,2%, до 109,5 млн тонн, при росте за весь 2025 год к 2024-му лишь на 4,3%.

При этом в целом грузооборот российских портов в тот же период, сообщила вчера Ассоциация морских торговых портов, вырос на 5,8%. Автомобильные грузоперевозки в сообщении с Китаем за пять месяцев увеличились на 35%, сообщает министерство, добавляя, что РФ и КНР договорились о дополнительном обмене разрешениями на 2026 год в объеме 65 тыс. единиц для каждой из сторон, а также о предварительном обмене на 2027 год в объеме по 138,85 тыс. единиц. Железнодорожные перевозки, по данным ОАО РЖД, в январе—июле выросли на 6%, до нового рекорда в 114 млн тонн, при этом в Китай было отправлено 99,6 млн тонн грузов (рост на 4,5%), из Китая принято 14,4 млн тонн (рост на 17,5%).

Оживление грузооборота происходит симметрично росту взаимной торговли. В январе—августе товарооборот Китая и России вырос на 28,4%, до $185,05 млрд.

Директор Центра ценовых индексов Роман Соколов полагает, что в основе роста морского грузооборота в сообщении Россия—Китай — нефть и уголь. «Скорее всего, на нефть повлиял Ормуз, из-за чего Китай был активнее, уголь стабильно высок,— полагает он.— По контейнерам экспорт в этом году низкий, а вот импорт — на хорошем уровне». С учетом того что Минтранс берет в статистику, скорее всего, только данные по судам, которые напрямую идут в Китай или из него, добавляет господин Соколов, в статистику попали контейнеровозы на Дальнем Востоке, а в текущем году это основное окно.

Олег Белозеров, гендиректор ОАО РЖД, о перевозках в сообщении с Китаем, 3 сентября в интервью «Известиям»:

В этом году опять будет рекорд именно в перевозках железнодорожным транспортом.

Замгендиректора ОАО РЖД Ирина Магнушевская на ВЭФ рассказывала, что импорт контейнеров вырос за семь месяцев на 22%. «Геополитическая ситуация повлияла на контейнерный поток, и мы видим прирост именно через порты Дальнего Востока»,— подчеркнула она, отмечая, что через порты и погранпереходы Дальнего Востока поступает 80% импорта из КНР. «По августу зафиксировано 4359 TEU среднесуточно, при этом в отдельные сутки, например 17 августа, у нас отмечен рекорд: было погружено и отправлено 5007 TEU,— добавила она.— Были рекорды по контейнерным поездам». Гендиректор «Фининвеста» Александр Кахидзе говорил “Ъ”, что импорт контейнеров по итогам семи месяцев вырос на Дальнем Востоке на 40%.

Судоходные компании начали отказываться от работы с Россией

С точки зрения железнодорожных перевозок в сообщении с Китаем нет предпосылок к снижению объемов, отмечает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, во втором полугодии речь может идти о перераспределении потоков, но оно в пользу железной дороги и, так как в статистике еще не отразился фактор ухудшения ситуации на Черном море, темпы роста железнодорожных перевозок по итогам года могут оказаться даже выше, чем по итогам первого полугодия.

Наталья Скорлыгина

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