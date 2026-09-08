Индекс Московской биржи откатился от уровня 2300 пунктов

Попытка индекса Московской биржи закрепиться выше 2300 пунктов не увенчалась успехом. Игра на повышение продолжалась предыдущие две недели, инвесторы отыгрывали позитивные новости относительно развития российско-американских контактов. Дополнительную поддержку нефтяному сектору оказывал и рост стоимости нефти. Однако после достижения круглой отметки участники рынка поспешили зафиксировать прибыль. В том числе из-за неуверенности в том, что переговоры между Москвой и Вашингтоном получат развитие. К тоже же жесткие действия ЦБ в отношении ключевой ставки также не способствуют инвестиционной активности.

8 сентября в первой половине дня индекс Московской биржи впервые с 13 августа поднимался выше уровня 2300 пунктов. В ходе торгов он достигал отметки 2305 пунктов, превысив закрытие предыдущего дня на 1,7%. Индекс растет с 27 августа, и за это время он прибавил более 11%. В начале сентября инвесторов ободряли заявлениями президентов России и США о готовности возобновить двусторонние отношения между странами, а вечером 8 сентября главы государств и вовсе провели телефонные переговоры. Позитива рынку придал и визит представителей США в Москву, который состоялся 5 сентября.

Однако более серьезно индекс Московской биржи поддержал рост котировок акций нефтяных компаний, С 27 августа стоимость нефти Brent выросла почти на 10% и превысила $99 за баррель. За это время акции «Роснефти» и «Сургутнефтагаза» выросли на 11%, «Газпром нефти» — на 16%, «Татнефти» — на 18%, а ЛУКОЙЛа — на 25%.

Однако закрепиться выше уровня 2300 пунктов не удалось. По итогам основной сессии индекс остановился на 2274,08 пункта, лишь на 0,4% превысив закрытие предыдущего дня. «Учитывая, что эти летом рынок уже пережил несколько крупных обвалов, спекулянты решили зафиксировать прибыль»,— указывает ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвест» Никита Бредихин.

Подробнее — в материале «Ъ» «Инвесторы зафиксировали прибыль на президентских переговорах».