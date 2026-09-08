За день над Россией сбили 107 беспилотников

Средства ПВО в период с 8:00 до 20:00 мск уничтожили 107 беспилотников ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, дроны сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской и Московской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваторией Черного моря. Число БПЛА по каждому региону в отдельности в сводке не уточняется.

До этого, в ночь на 8 сентября, над Россией уничтожили 384 беспилотника. В том числе над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Тамбовской, Орловской, Смоленской и Московской областями. Также — над Кубанью, Крымом и Черным морем.