В Мурманской области объявили в розыск гендиректора по делу об уклонении от налогов

В Мурманской области 8 сентября объявили в розыск генерального директора ООО «ДАН» Сергея Климова. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов в размере более 71 миллиона рублей (п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Следствие установило, что подозреваемый уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость — в общей сумме более 71 миллиона рублей.

«По данным следствия, фигурант путем внесения в представленные в налоговый орган налоговые декларации по НДС за 1, 3, 4 кварталы 2021 года заведомо ложных сведений о сумме налоговых вычетов и сумме налога, подлежащего уплате»,— сообщили в Следственном комитете.

В ходе расследования подозреваемый скрылся от органов предварительного следствия. На 8 сентября его местонахождение неизвестно.

По данным ЕГРЮЛ, общее количество видов деятельности составляет 59. Как сообщает «Комсомольская правда», основной деятельностью компании является сфера дополнительного профессионального образования.

С 17 января 2026 года в связи с процедурой банкротства в компанию ввели конкурсного управляющего — Илью Папилина. Именно он сейчас действует от имени организации без доверенности.

Мария Односеледец