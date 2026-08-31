Топливо уперлось в границы

Продажи бензина белорусских НПЗ на бирже за 28 дней августа сократилась в четыре раза к июлю, среднесуточный импорт упал на 11,4%. По данным участников рынка, текущие темпы поставок из Белоруссии находятся на пределе возможностей заводов, и в сентябре импорт из страны вряд ли увеличится из-за планового ремонта Новополоцкого НПЗ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Реализация белорусского бензина на Петербургской бирже 1–28 августа снизилась до 26,04 тыс. тонн, что примерно в четыре раза меньше, чем в июле (105,72 тыс. тонн), и в 3,5 раза меньше июньского показателя (90,9 тыс. тонн). Это следует из обзора Национального биржевого ценового агентства. Стоимость бензина производства белорусских НПЗ 28 августа составила 103,13 тыс. руб. за тонну.

За последнюю неделю августа реализация белорусского бензина на бирже активизировалась, говорится в обзоре.

Продажи марки Аи-92 с базиса Смоленский 24–28 августа увеличились до 9,3 тыс. тонн, что более чем в два раза больше, чем неделей ранее. Но, отмечает агентство, на прошлой неделе на торгах не было предложений бензина с базиса станции Кола в Мурманской области, где ранее проходили сделки с бензином из Индии. Общие продажи бензина на бирже с 1 по 28 августа выросли на 9,7% месяц к месяцу, до 435,43 тыс. тонн. С начала года на торгах было реализовано 5,35 млн тонн бензина, что на 22,8% меньше, чем годом ранее.

По оценкам Центра ценовых индексов, среднесуточный импорт бензина из Белоруссии в Россию в августе снизился на 11,4% месяц к месяцу. По итогам 1–20 августа ввезено 118,2 тыс. тонн против 206,9 тыс. тонн за весь июль.

По словам источника “Ъ” в отрасли, доля белорусского бензина на российском рынке с начала перебоев с поставками топлива увеличилась, но оценить ее в цифрах затруднительно.

Так, поясняет он, с января по май белорусские НПЗ отгрузили около 290 тыс. тонн бензина, а с июня по 26 августа — свыше 570 тыс. тонн. Вместе с тем, по оценке собеседника «Ъ», текущие темпы поставок из Белоруссии находятся на пределе возможностей, а дальнейший рост импорта возможен за счет морских поставок из стран дальнего зарубежья.

По данным Vortexa, в августе Россия увеличила морской импорт бензина до рекордных 125 тыс. баррелей в сутки (б/с), или около 470 тыс. тонн за весь месяц. Поставщиками топлива стали Индия, Турция и Марокко.

Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов говорит, что заметное снижение продаж белорусского бензина на Петербургской бирже отражает общую тенденцию по сокращению поставок через эту площадку. Общее снижение импорта из страны он связывает как с ростом закупок на других импортных направлениях, так и с высокой ценой белорусского топлива. Кроме того, потребители рассчитывают на постепенное восстановление собственного производства, добавляет аналитик.

По словам Сергея Фролова, в сентябре вряд ли стоит ожидать увеличения поставок из Белоруссии, поскольку страна планирует вывести на ремонт Новополоцкий НПЗ («Нафтан»), что сократит ее экспортные возможности.

По другим направлениям поставки вряд ли резко вырастут из-за логистических ограничений, полагает эксперт. Старший аналитик компании «Эйлер» Андрей Полищук прогнозирует, что снижение спроса после высокого сезона и выход ряда НПЗ в работу в сентябре—октябре должны снизить спрос на импортное топливо.

Вице-премьер Александр Новак по итогам заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов 31 августа призвал своевременно выявлять потенциальные риски и оперативно принимать необходимые меры для недопущения дефицита топлива, а также для обеспечения стабильной ситуации на внутреннем рынке. В частности, Минэнерго и ФАС поручено усилить контроль за ценообразованием на независимых АЗС.

Ольга Озембловская