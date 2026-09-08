В Госдуме обсуждают возможность объединения комитетов по СНГ и национальностям

В Госдуме рассматривают возможность объединить комитеты по СНГ и по делам национальностей. Об этом «Ъ» сообщил источник в нижней палате парламента.

По словам собеседника «Ъ», в ведении такого комитета будут вопросы, связанные с миграцией. В восьмом созыве ими занималась специальная комиссия под руководством вице-премьера Ирины Яровой, которую могут назначить главой нового комитета. Источник «Ъ» допустил, что структура (комитет, подкомитет или комиссия) может быть сформирована под направление, связанное с участниками СВО.

В новом созыве, возможно, не будет комитета по делам молодежи, отметил собеседник «Ъ». Его глава Артем Метелев занял «полупроходное» место в федеральном партийном списке «Единой России» — восьмое в краснодарской группе. При этом в Госдуме обсуждают создание отдельного комитета по вопросам искусственного интеллекта. Его главой может стать Антон Ткачев из «Новых людей».

Подробнее — в материале «Ъ» «Организационное пересобрание».