Президенты России и США откровенно поговорили об Украине

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 8 сентября в ходе телефонного разговора обсудили итоги состоявшихся в выходные поездок американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. В Кремле беседу двух лидеров назвали «конструктивной и весьма откровенной», а визит американских эмиссаров в российскую столицу оценили «со знаком плюс». При этом там сообщили, что в ходе разговора с Дональдом Трампом Владимир Путин подчеркнул, что у властей РФ «и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы».

По мнению эксперта НИУ «Высшая школа экономики», автора монографии «Трампизм в Америке. Полдень консерватора» Георгия Асатряна, телефонный разговор лидеров крупнейших ядерных держав в нынешней ситуации — позитивное явление. «Несмотря на определенное давление и все еще сохраняющиеся в Вашингтоне иллюзии в отношении экономического и военно-политического положения России и динамики конфликта на Украине, нынешние дипломатические мероприятия можно записать в актив Москвы»,— отметил он в беседе с “Ъ”.

«Задачей-минимум» эксперт назвал «держать Соединенные Штаты как можно дальше от глубокого вовлечения в украинский конфликт». «Пока эта задача выполняется, можно говорить о некотором дипломатическом позитиве»,— считает Георгий Асатрян.

Подробнее — в материале «Ъ» «По Украине нанесен новый звонок».